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Ajax taraftarları, pazar öğleden sonra tepkilerini dikkat çekici bir şekilde gösterdi. ADO Den Haag karşısında 3-0 kazanılan maçta tribünler neredeyse hiç ses çıkarmadı. Bunun belirgin bir nedeni vardı.

Ajax ile ADO arasındaki maçlara yıllardır deplasman taraftarı alınmıyor. Taraftarlara göre buna artık son verilmeli. Nitekim maç öncesinde bir pankart açıldı.

Pankartta, "Sorun çıkarmayın, deplasman taraftarlarına yeniden izin verin. Deplasman taraftarlarına tribündeki yerlerini geri verin" yazıyordu. Maç sırasında ise "sessiz protesto" yapıldığı belirtildi.

Bu iddiayı ESPN'de Arnold Bruggink dile getirdi. Yorumcu, açıklama almak için maç sırasında bizzat F-Side'a gitti.

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Bruggink, "Ortam çok durgundu. Ben de gidip sordum" dedi. Ardından Jan Joost van Gangelen araya girdi: "Bütün süre boyunca hiçbir şey duymadım. Normalde F-Side'dan doksan dakika boyunca yüksek sesle tezahürat yükselir."

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Bruggink sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, gerçekten sessiz bir protestoydu. Deplasman taraftarlarının maçlara alınmasını isteyen pankartlar da asılmıştı. Bugün deplasman taraftarı yoktu ve anlaşılan bu yüzden sessiz bir protesto yapıldı. Bana böyle açıklandı."

Tezahüratlar yükselsin ya da yükselmesin, Ajax için Johan Cruijff ArenA'da sorunsuz bir öğleden sonraydı. İlk yarı bitmeden 3-0'lık nihai skor tabelaya yazılmıştı. ADO'nun bir saat boyunca on kişi oynamak zorunda kalmasının da etkisiyle ikinci yarı daha çok bir hazırlık maçını andırdı.

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Míchel, devre arasında çok sayıda oyuncu değişikliği yaptı ancak oyuna girenler de seyirciyi eğlendiremedi. Bruggink, "Onlar da bunu daha çok kendileri için yapmak istiyor" dedi.

"Bazen yine de güzel şeyler görüyorsunuz, Berghuis de bir süre denedi ama Ajax için bu, geride bırakıp yola devam edilecek bir maçtı."