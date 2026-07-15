"Ezici zafer ve ihtişam"... İspanya gazeteleri, "Fransa'yı ezip geçen" geceyi kutluyor

İspanyol gazeteleri, yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselen milli takımın başarısını kutladı. Gazeteler, manşetlerini İspanyol teknik direktörün oyuncularının sergilediği performansı övmeye ayırırken, “La Roja”nın 16 yıl aradan sonra dünya şampiyonluğunu geri kazanmaya çok yaklaştığını vurguladı.

"Marca" gazetesi, Fransız milli takımına karşı elde edilen ezici üstünlüğe atıfta bulunarak manşetinde "Tarihi ezici galibiyet" başlığını kullandı.

Ayrıca, İspanya’nın “Fransa’yı ezip geçerek” tarihindeki ikinci kez Dünya Kupası finaline ulaştığını vurgulayan gazete, takımın olağanüstü taktiksel performansını övdü ve Mikel Oyarzabal ile Pedro Porro’nun gollerinin takımı finale taşıdığını belirtti.

"AS" gazetesi ise manşetinde tek bir kelimeyle yetindi: "Harika!", İspanya'nın olağanüstü bir maç çıkardığını ve Fransa'yı "çaresiz" bıraktığını belirtti.

Ayrıca, Oyarzabal’ın turnuvadaki beşinci golünü attığını, Pedro Porro’nun ise ikinci golüyle iz bırakarak milli takımı finale taşıdığını belirtti.

"Mundo Deportivo" ise şu başlığı seçti: "Ne kadar da muhteşemler!", "La Roja"nın hücumda çaresiz kalan Fransa milli takımını mağlup ettiğini ve "muhteşem" olarak nitelendirdiği bir performansın ardından Dünya Kupası finaline ulaştığını vurguladı. Gazete, İspanya milli takımının 2010'daki şampiyonluğundan 16 yıl sonra ikinci yıldızını kazanmak için mücadele edeceğini de ekledi.

"Sport" gazetesi de aynı çizgide ilerleyerek, "Ne kadar da muhteşemler!" başlığını kullandı. Gazete, İspanya milli takımının "Fransa'yı ezip geçtiğini" ve hak ettiği şekilde finale yükseldiğini belirterek, takımın maç boyunca sergilediği kolektif performansı ve taktiksel disiplini övdü.

Kutlamalar sadece spor gazeteleriyle sınırlı kalmadı; İspanya’nın en büyük genel gazetelerinden biri olan “El Mundo” da, baş sayfasını bu başarıya ayırdı ve şu başlığı kullandı: "Takımın Gücü" başlığıyla, İspanya’nın muhteşem takım oyunuyla Fransa’yı gölgede bıraktığını ve “büyüleyici” olarak nitelendirdiği performansı sayesinde Dünya Kupası finaline geri döndüğünü vurguladı.

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