Ezici üstünlük: Roma maçı öncesi rakamlar Real Madrid'e umut veriyor

Real Madrid, bugün çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında ev sahibi AS Roma ile oynayacağı maça, İtalya'nın başkentinden üç puanla dönebileceğinin müjdesini veren dikkat çekici istatistiklerle çıkıyor.

Sezona bir başka İtalyan ekibi olan Inter'i yenerek başlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

UEFA'nın resmi internet sitesinin istatistiklerine göre iki takım daha önce 12 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid sekiz galibiyetle öne geçerken, Roma üç kez kazandı, bir maç ise beraberlikle sona erdi.

İspanyol ekibi, aralarındaki son dört karşılaşmanın tamamını kalesinde gol görmeden kazandı. Ayrıca Roma'ya yaptığı altı ziyaretin beşinden galibiyetle ayrıldı, yalnızca bir kez yenildi.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Real Madrid'in üstünlüğü sadece Roma ile sınırlı değil, İtalyan kulüplerinin tamamına uzanıyor. Zira Kraliyet ekibi, İtalyan kulüpleri karşısında oynadığı son 22 maçın 20'sini kazandı, iki maçta ise yenildi.

Buna karşılık Roma, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir dönem geçiriyor. İtalyan ekibi, turnuvada kendi sahasında oynadığı son dokuz maçın sekizini kazandı, yalnızca bir kez yenildi.



