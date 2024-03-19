Arda Turan, İspanyol mahkemesi tarafından hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma suçuyla ile ilgili İspanya'da davaya katıldı.

Barcelona ve Atletico Madrid'in eski yıldızına hapis ve para cezası verildi.

Detaylar neler?

Arda Turan, Barcelona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde kendisine yönetilen suçları kabul etti ve taraflar anlaşmaya vardı.

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Ardından sulh yargıcı onu Kamu Hazinesi'ne karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için 'kendisi adına' altı ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Para cezasına çevrildi

Hakim, Arda Turan'ın suçunu kabul etmesinden dolayı 2015 mali yılı için 303 bin euro, diğeri 2016 mali yılı için 330 bin euro olmak üzere toplamda 633 bin euro ödeme cezası verdi.

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin Euro para cezasını ödeyecek.