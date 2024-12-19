Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Trendyol Süper Lig'de heyecan da tüm hızıyla devam ediyor.
Lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdüren Fenerbahçe, bu akşam çok kritik bir karşılaşmaya daha çıkacak.
Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Kanarya, Arda Turan'ın Eyüpspor'una konuk olacak.
Peki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Eyüpspor-Fenerbahçe maçı canlı izle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında bu akşam Eyüpspor'a konuk olacak.
Gelecek maç
Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Emre Kargın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Eyüpspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Eyüpspor: Birkan, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.