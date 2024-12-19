Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Trendyol Süper Lig'de heyecan da tüm hızıyla devam ediyor.

Lider Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdüren Fenerbahçe, bu akşam çok kritik bir karşılaşmaya daha çıkacak.

Jose Mourinho yönetimindeki Sarı Kanarya, Arda Turan'ın Eyüpspor'una konuk olacak.

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Peki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı canlı izle

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında bu akşam Eyüpspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Emre Kargın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Eyüpspor: Birkan, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE