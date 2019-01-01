Evra futbola veda etti

Fransız futbolcu Patrice Evra, 1998'de başladığı profesyonel kariyerini noktaladı.

ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Patrice Evra, Instagram hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın" notuyla yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

2006'dan 2014'e kadar ile İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 38 yaşındaki sol bek, İtalya'da , ülkesinde ise Nice, ve Olympique kulüplerinde oynadı.

Manchester United'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 lig, Juventus'ta da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Evra, Milli Takımı formasını 81 kez giydi.