"Evet, doğru": Ballon d'Or'un eski patronu rüşvet girişimini açıkladı

Ferre, İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda bir dönem kendisine rüşvet teklif edildiğini kabul etti. “Evet, doğru. Bir menajer benimle görüşmek istedi. Oyuncusu elbette aday gösterilmişti. Bana onun başarılarını anlattıktan ve övdükten sonra, benden jüri nezdinde onun adaylığını tırnak içinde ‘satıp satamayacağımı’ sordu” dedi.

30 yıl boyunca France Football'un genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Ferre ise bu teklifi reddetti. “Sonra bir telefonu açmak için masadan kısa süreliğine ayrılmak zorunda kaldım. Geri döndüğümde menajer çoktan kaybolmuştu. Ancak masanın üzerinde bir zarf duruyordu. Onu aldım ve resepsiyona teslim ettim. İçinde ne olduğunu bilmiyorum” diye vurguladı.

Ferre, rüşvet girişiminin hangi yıla dayandığını ise açıklamadı.

Luka Modric ve Karim Benzema ile özel konuşmalar

Fransız isim ayrıca kazananlara yaptığı ve aklında kalan iki telefon görüşmesini de anlattı. Bunlardan birinde, 2018'de Ballon d'Or'u kazanan Luka Modric ile yaptığı konuşmaya dair detaylar verdi. “Ona kazandığını söyledim. Bir anda hattın öbür ucunda sessizlik oldu. Sonra ağladı ve bana bunun inanılmaz olduğunu söyledi.”

Diğer yandan Ferre, Karim Benzema’nın 2022 yılındaki tepkisine şaşırdığını da dile getirdi. “Beni şaşırtan şey, sanki onun için çok da önemli değilmiş gibi ne kadar soğuk tepki verdiğiydi. Birkaç gün sonra benden özür diledi ve neler yaşandığını anlattı. Tedavi masasında uzandığını ve masaj yaptırdığını söyledi. Bağırmak istemiş ama takım arkadaşlarıyla çevrili olduğu ve bu sırrı kendine saklaması gerektiğini bildiği için bunu yapamamış.”

IMAGO

Bu yıl Ballon d'Or'u kim kazanacak?

Bu yıl Harry Kane (Bayern Münih), Lamine Yamal (Barcelona) ve Kylian Mbappe (Real Madrid), 26 Ekim'de verilecek Ballon d'Or'un favorileri arasında yer alıyor. Son iki isim, son haftalarda tartışmalı öz övgüleriyle kendilerini ödül için öne çıkarmıştı.

Ferre’nin kısa süre önce eleştirdiği bir girişim. “Oy verenler saf değil. Bir oyuncuyu değerlendirmek ve hakkında hüküm vermek için gereken hem deneyime hem de muhakeme yeteneğine sahipler; onun en iyisi olduğunu on ya da on beş kez duymalarına gerek yok” dedi Le Parisien'e ve şu vurguyu yaptı: “Ballon d’Or’un iletişim düzeyinde kaybedilebileceğini söylediğimde, bununla bir oyuncunun rahatsız edici şekilde ilgi odağı olması ve seçmenlere bir karara zorlandıkları izlenimini vermesini kastediyorum. Bazı insanların sahnelediği bu tür yaygara, bir noktadan sonra seçmenleri rahatsız edebilir. Çünkü bu noktada manipülasyon oldukça açık hale gelir.”