Everton'ın yeni patronu Carlo Ancelotti

Premier Lig ekiplerinden , Marco Silva ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Ancelotti ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R