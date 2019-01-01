Everton'ın yeni patronu Carlo Ancelotti
Yorum()
Getty/Goal
Premier Lig ekiplerinden Everton, Marco Silva ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirdi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Ancelotti ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.
🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R— Everton (@Everton) December 21, 2019
60 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2009-2011 yıllarında Chelsea'yi çalıştırmış ve bu takımın başında Premier Lig şampiyonluğu, FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşamıştı.
Ancelotti son olarak Serie A takımlarından Napoli'yi çalıştırmış ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldikten sonra görevine son verilmişti.