Everton'ın yeni patronu Carlo Ancelotti

A Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Premier Lig ekibi Everton, takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirdiğini duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden , Marco Silva ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Ancelotti ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

60 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2009-2011 yıllarında 'yi çalıştırmış ve bu takımın başında Premier Lig şampiyonluğu, FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşamıştı.

Ancelotti son olarak takımlarından 'yi çalıştırmış ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldikten sonra görevine son verilmişti.