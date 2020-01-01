Everton’dan 28 milyon euro’luk transfer: Allan

Premier Lig ekibi Everton, Napoli’den Brezilyalı orta saha oyuncusu Allan’ı kadrosuna katıyor.

Sky Sport’un haberine göre , Allan’ın transferi konusunda ile anlaşmaya vardı.

Everton bu transfer için 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel bonuslarla birlikte 28 milyon euro’ya yükselebilecek.

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İngiliz ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, daha önce Allan ile Napoli’de birlikte çalışmıştı.

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Napoli’nun transfer için kapıyı 40 milyon euro’dan açtığı ancak pazarlıklarla bu rakamın 28 milyon euro’ya kadar indiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 33 maçta görev alan Allan, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.