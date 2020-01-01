Everton'da oyuncular maaşlarını erteledi

Premier Lig ekiplerinden Everton'da futbolcular gönüllü olarak üç aylığına maaşlarında ertelemeye gidiyor.

17 Haziran'da yeniden başlayacak olan Premier Lig'de 'da oyuncular maaş ertelemesi yapmayı kabul etti.

Futbolcular, salgın sebebiyle yaşanan malî sorunlarla mücadele açısından üç aylık maaşlarının yarısında gönüllü olarak erteleme yapmayı kabul ettiler.

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Teknik direktör Carlo Ancelotti ve teknik ekibinin yanı sıra kıdemli personeller salgının başlangıcında maaşlarının yüzde 30'unda erteleme yapmışlardı.

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Taraftarlar ise kombinelerden ve üyelik iadelerinden 400 bin sterlin bağışladı.

Everton'dan yapılan resmi açıklamada kulüp CEO'su Denise Barrett-Baxendale bir bütünlük gösterdikleri için oyunculara ve ekibe teşekkür etti.