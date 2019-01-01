Everton oyuncusu Andre Gomes'in ayağı kırıldı
Premier Lig'de 11. haftanın kapanış mücadelesinde Everton, Tottenham'ı Goodison Park'ta konuk etti.
Tottenham'ın 63. dakikada Dele Alli ile öne geçtiği maçta, Everton'a puanı milli futbolcu Cenk Tosun getirdi. Cenk'in 90+7'de yaptığı kafa vuruşu maçın skorunu belirledi.
Ancak mücadelenin 78. dakikasında yaşanan talihsiz bir olay maçın önüne geçti.
Everton'ın Portekizli oyuncusu Andre Gomes, Heung-Min Son'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ayağı bilek bölgesinden kırılan 26 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları ve Tottenham oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.
Pozisyonun kahramanlarından Heung-Min Son gözyaşlarını tutamazken, Güney Koreli oyuncuyu teselli edenler arasında Cenk Tosun da vardı.
Bu olayın ardından Heung-Min Son kırmızı kart gördü ve hakem Martin Atkinson karşılaşmaya 12 dakikalık duraklama süresi ilave etti.
Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan Everton'a transfer olan Andre Gomes, İngiliz ekiple çıktığı 39 maçta 1 gol kaydetti.