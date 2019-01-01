Everton oyuncusu Andre Gomes'in ayağı kırıldı

Everton ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren mücadelenin 78. dakikasında Portekizli oyuncu Andre Gomes'in ayağı kırıldı.

Premier Lig'de 11. haftanın kapanış mücadelesinde , 'ı Goodison Park'ta konuk etti.

Tottenham'ın 63. dakikada Dele Alli ile öne geçtiği maçta, Everton'a puanı milli futbolcu Cenk Tosun getirdi. Cenk'in 90+7'de yaptığı kafa vuruşu maçın skorunu belirledi.

Ancak mücadelenin 78. dakikasında yaşanan talihsiz bir olay maçın önüne geçti.

Everton'ın Portekizli oyuncusu Andre Gomes, Heung-Min Son'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ayağı bilek bölgesinden kırılan 26 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları ve Tottenham oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

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Pozisyonun kahramanlarından Heung-Min Son gözyaşlarını tutamazken, Güney Koreli oyuncuyu teselli edenler arasında Cenk Tosun da vardı.

Bu olayın ardından Heung-Min Son kırmızı kart gördü ve hakem Martin Atkinson karşılaşmaya 12 dakikalık duraklama süresi ilave etti.

Geçtiğimiz sezonun başında 'dan Everton'a transfer olan Andre Gomes, İngiliz ekiple çıktığı 39 maçta 1 gol kaydetti.