Everton, Mourinho'ya hazırlanıyor! Teknik direktör kovuldu

Jose Mourinho'nun adı Everton ile anılırken İngiliz ekibi menajer Sean Dyche'ın görevine son verdi.

Everton, menajer Sean Dyche ile yollarını ayırdı

İngiliz ekibinin listesindeki en güçlü adayın Mourinho olduğu iddia edilmişti

Everton düşme hattının 1 puan üstünde

NE OLDU? Premier Lig'de kötü bir sezondan geçen ve düşme hattının 1 puan üstünde yer alan Everton, menajer Sean Dyche ile yollarını ayırdığını açıkladı. İngiliz ekibi, Dyche'ın teknik heyetinde yer alan Ian Woan, Steve Stone, Mark Howard ve Billy Mercer'ın da sözleşmelerini feshetti.

Everton'ı yeni teknik direktörü bulmadan önce geçiş döneminde U18 takımının çalıştırıcısı Leighton Baines ve A takım kaptanı Seamus Coleman çalıştıracak.

BÜYÜK RESİM: The Sun'ın haberine göre, Everton'ın menajerlik görevi için en güçlü adayı ise Jose Mourinho. Friedkin Group'un sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho, "En çok canımı yakan ayrılık" demişti.

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Ayrıca The Sun'daki haberde, Jose Mourinho'nun Türkiye'deki durumuyla ilgili olarak, "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde." ifadeleri kullanıldı. Portekizlinin Premier Lig'de bir kez daha çalışmaya sıcak baktığı da iddia edildi.

Everton'ın listesindeki bir diğer ismin de David Moyes olduğu söyleniyor.