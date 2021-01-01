Transfer

Everton, Moise Kean'ı PSG'ye göndermeye gönüllü

Goal
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Moise Kean PSG Dijon Ligue 1 24102020
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Everton Menajeri Carlo Ancelotti, bu sezon Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giyen Moise Kean için Fransız ekibine kapıları açtı.

Everton, Fransız ekibinin de istemesi halinde Moise Kean için PSG ile masaya oturmaya gönüllü.

İtalyan oyuncunun Goodison Park'tan ayrılma ihtimalini değerlendiren Everton Menajeri Carlo Ancelotti, Paris Saint-Germain ile görüşmeye açık olduklarını söyledi.

61 yaşındaki menajer, "Öncelikle oyuncunun isteğini göz önünde bulundurmalıyız. Eğer Moise Kean de PSG'de kalmak isterse iki kulüp masaya oturup şartları görüşmeli, bu konuda PSG ile görüşmeye açığız." şeklinde konuştu.

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    Juventus'tan 30 milyon euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki forvet, Everton'da beklenen performansı sergilyememişti. 

    Sezon başında kiralık olarak PSG'ye giden Moise Kean, Fransız ekibinde kendisini gösterdi. İtalyan oyuncu, Paris temsilcisiyle çıktığı toplam 17 maçta 10 gol, 1 asist kaydetti.

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