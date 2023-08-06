Everton menajeri, Dele Alli'nin kadroya dönüp dönmeyeceğini açıkladı

Everton menajeri Sean Dyche, Dele Alli'nin formasına geri dönme ihtimalinin oldukça uzak olduğunu söyledi.

Dyche, Dele Alli'nin dönüşü yakın değil

Ancak iyileşme yolunda

Dele Alli, Nisan ayında sakatlanmıştı

NE OLDU? Geçtiğimiz ay verdiği röportajında çocukluğunun travmatik geçtiğini ve uyku haplarına bağımlılığını anlatan Dele Alli, Everton taraftarlarının desteğini toplamıştı. Yaşadığı sakatlığın ardından formasına geri dönüşü ise yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek.

NE SÖYLENDİ? Dyche şunları söyledi: "Dele Alli sakatlığını henüz atlatmadı. Formaya geri dönüşü kilometrelerce uzak bir ihtimal. Kendini yeni topluyor. Sahalara dönmesi için daha zaman var."

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Dele Alli, Nisan ayında yaşadığı sakatlıkla mücadele ediyor.

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SIRADA NE VAR? Dele Alli ilk önce sakatlığını atlatıp ardından sahalara çıkacak ancak Everton ile sözleşmesinin son yılında ve takımdan ayrılabilir.