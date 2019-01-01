Everton Marco Silva ile yollarını ayırdı

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Everton'da fatura menajer Marco Silva'ya kesildi.

Derbi maçta 'a karşı sahadan 5-2'lik mağlup ayrılan 'da tartışılan adam olan menajer Marco Silva ile yollar ayrıldı.

15 hafta sonunda sadece 14 puan toplayabilen Everton, Premier Lig'de 18. sıraya kadar gerilemişti.

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Everton yaptığı resmi açıklamada göreve geçici olarak Duncan Ferguson'un getirildiği ve maçında takımın başında olacağı belirtildi.

18 ay önce Everton'ın başına geçen Portekizli teknik adam, yaz transfer döneminde yapılan hamlelere karşın beklentilerin oldukça altına bir performans sergiledi.

Cenk Tosun da Marco Silva'nın sistemine uymadığı gerekçesiyle beklediği forma şansını da bulamıyordu.