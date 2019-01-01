Everton görkemli yeni stadyumunu tanıttı
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Everton
Everton 1892'den bu yana kullandığı Goodison Park'ın yerine yeni stadına geçemeye hazırlanıyor. Liverpool ekibi, yeni stadının tanıtım videosunu yayınladı.
🏟 | It's time to reveal proposed designs for our iconic new stadium on the banks of the River Mersey... 💙 #EFC pic.twitter.com/U2ZrOS9LCN— Everton (@Everton) July 25, 2019
Mersey Nehri'nin yakınına yapılacak stadyum'un ismi henüz açıklanmazken yaklaşık 1 milyar sterlin'e mal olacağı belirtildi.
Everton stadın toplam kapasitesini de açıklamazken Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park'ta olduğu gibi 13 bin kişilik koltuksuz bir kale arkası tribün duyuruldu.
Yeni stadyumun Everton'ın eski mabedi Goodison Park'tan da esintiler taşıyarak inşaa edileceği duyuruldu.