Everton, Cenk Tosun'u satma kararı aldı

Everton, bu sezon istediği süreleri bulamayan Cenk Tosun'u satma kararı aldı.

, bu sezon takımda istediği süreleri bulamayan Cenk Tosun'a transferi konusunda kolaylık sağlayacak.

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Echo'nun haberine göre Everton Cenk Tosun'u gözden çıkardı.Bu sezon Everton'da fazla forma şansı bulamayan Cenk'in sezon sonunda başka bir takıma transfer olması konusunda kolaylık sağlancak.

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk, bu sezon çok az forma şansı buldu. 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki milli futbolcu, sadece 3 gol atabildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'deki son golünü 21 Ekim 2018'de oynanan maçında attı.