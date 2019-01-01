Everton, Ancelotti söylentilerini yalanladı

Premier Lig ekibi Everton, boş durumda olan teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'nin getirtileceği söylentilerini reddetti.

, teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti söylentilerini yalanlarken seçim sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Premier Lig ekibi, İngiliz basınında yer alan Ancelotti iddiaları hakkında bir açıklama yayınlayarak bu söylentileri yalanladı:

"Marco Silva'nın görevden ayrılışından itibaren kulübümüz birçok adayla görüşmeler yaptı ancak henüz kimseyle resmi bir anlaşmaya varılmadı. Kulübümüz en kısa zamanda doğru isimle anlaşmaya varacaktır."

Kulüp aynı zamanda 18 Aralık'ta 'e karşı oynanacak olan Carabao Cup çeyrek final mücadelesinde geçici teknik direktörlük görevinde bulunan Duncan Ferguson'ın yer alacağını duyurdu.