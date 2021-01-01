Everton 5-4 Tottenham: Düellonun kazananı Everton

FA Cup'ın beşinci tur karşılaşmasında Tottenham ile karşılaşan Everton, rakibini uzatmalar sonunda 5-4 mağlup etti.

FA Cup'ın beşinci turu uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek 120 dakikaya sahne olurken, gol düellosu sonunda Tottenham'ı 5-4 yenen Everton çeyrek finale yükselen taraf oldu. Real Madrid ve Chelsea'nin iki eski teknik direktörünü buluşturan maçta sevinen taraf Jose Mourinho'nun takımını mağlup eden Carlo Ancelotti oldu.

Maçın henüz 4. dakikasında Davinson Sanchez ile bulduğu golle 1-0 öne geçen Tottenham üstünlüğünü koruyamadığı maçta Everton 36'da Dominic Calvert-Lewin, 38'de Richarlison ve 43'te penaltıdan Gylfi Sigurdsson'un golleriyle 3-1 öne geçti. İlk yarının skorunu belirleyen golse 45'te Arjantinli yıldız Erik Lamela'dan geldi.

İyi başladığı ikinci yarıda 57'de bir kez daha Davinson Sanchez ile sevinen Tottenham yeniden maça ortak olurken, Everton'da tekrar sahne alan Richarlison takımını bir kez daha öne geçirdi: 4-3. 83'te Harry Kane ile skoru dengeleyen ve karşılaşmayı uzatmalara taşımayı başaran Mourinho'nun takımını yıkan golse ilk uzatma devresinde geldi. 70'te Alex Iwobi'nin yerine oyun dahil olan Bernard 97'de attığı golle turu Everton'a getirmeyi başardı.