Ever Banega transferinde son durum ne?

Fatih Terim'in çok istediği Ever Banega için sarı kırmızılı yönetim kesenin ağzını açmayı planlıyor. İşte Banega transferinde son durum...

, transfer etmek istediği Ever Banega'da hala sonuca ulaşabilmiş değil. Peki bu transferde son durum ne?

Oyuncu satarak kaynak yaratmaya çalışan sarı kırmızılı yönetim bir yandan da Banega'nın maliyetini düşürmek istiyor.

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim teknik ekibiyle yaptığı toplantıda Banega’yı ne pahasına olursa olsun takımında görmek istiyor.

Bu nedenle, 3 milyon Euro olarak belirlenen yıllık ücret limitinin, tecrübeli futbolcuya özel olarak aşılmasına karar verildi. Konuyla ilgili görüş birliği yönetime de iletildi.

Galatasaray cephesinin yıllık 3.5 milyon euro teklif edeceği öğrenilen yıldız oyuncu için bonservis olarak da 6-7 milyon euro bonservis verilmesi planlaıyor.