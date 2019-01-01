Ever Banega transferinde son durum ne?

Galatasaray, Banega transferinde aşama kaydetti. İşte son gelişmeler...

, Ever Banega transferini tamamlamaya çok yakın.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı kırmızılı ekip Arjantinli futbolcuyla üç yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın 3.2 milyon euro garanti ücretli teklifini kabul etti.

Galatasaray ile arasında bonservis için görüşmeler devam ediyor. Habere göre Galatasaray, oyuncu için Sevilla'ya Fernando ve 2 milyon euro önerdi. İspanyol kulübü Fernando'ya ek olarak 3 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray yaz transfer döneminde şu ana dek Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.