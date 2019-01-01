ÖZEL | Ever Banega: Messi çocukluğundan beri hiç değişmedi

Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, vatandaşı Lionel Messi'nin tanıştıklarından bu yana hiç değişmediğini söyledi.

PSG'nin savunma oyuncusu Thiago Silva ve Teknik Direktörü Tite'nin eleştirilerine hedef olan 'ye vatandaşı Ever Banega'dan destek geldi.

Goal'e açıklamalarda bulunan 'nın Arjantinli yıldızı Banega, Messi'nin tanıştıkları günden bu yana hiç değişmediğini söylerken; "Ne zaman bir araya gelsek sarılırız ve asla futboldan bahsetmeyiz. Sadece ailelerimizi ve nasıl olduğumuzu konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Banega, Messi'nin oynadığı en iyi futbolcu olup olmadığı ile ilgili soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Evet, onun gibi başka bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar yaptıklarına ve bunca yıldır en üst seviyede olmasına baktığınızda, bence o en iyisi."

Beşinci sezonunu geçirdiği Sevilla'daki geleceği ile ilgili açıklamalarda da bulunan 31 yaşındaki futbolcu, sözleşme uzatmak için acele etmediğini belirtirken şunları dile getirdi:

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"Yeni sözleşme için bir şey söyleyemem. Sakinim çünkü burada oldukça rahatım ve bu nedenle acele etmiyorum. Burada ben de ailem de çok mutlu. Kızlarım burada doğdu. 'e dönme seçeneği şu an için uzak bir ihtimal."