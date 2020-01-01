Ever Banega, Al Shabab ile anlaştı

Sevilla’nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, gelecek sezondan itibaren kariyerine Suudi Arabistan’da devam edecek.

ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ever Banega'nın yeni takımı belli oldu.

ekibi Al Shabab, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

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Sezonu Sevilla'da tamamlayacak olan Banega, gelecek sezondan itibaren Al Shabab forması giyecek.

Al Shabab, bu transfer için Sevilla'ya bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon Sevilla formasıyla şimdiye dek 23 resmi maça çıkan Banega, 2 gol atıp 7 de asist yaptı.