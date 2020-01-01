Ever Banega, Al Shabab ile anlaştı
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La Liga ekibi Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ever Banega'nın yeni takımı belli oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile üç yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Al Shabab has officially signed with Ever Banega #ShababFC #Alshabab #بانيغا_شبابي#تعاقدات_الشباب pic.twitter.com/9GZieEMH5a— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) January 25, 2020
Sezonu Sevilla'da tamamlayacak olan Banega, gelecek sezondan itibaren Al Shabab forması giyecek.
Al Shabab, bu transfer için Sevilla'ya bonservis bedeli ödemeyecek.
Bu sezon Sevilla formasıyla şimdiye dek 23 resmi maça çıkan Banega, 2 gol atıp 7 de asist yaptı.