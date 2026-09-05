24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
VfB Stuttgart v 1. FC Köln - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

"Evde uykusuz gecelerdi": VfB Stuttgart'ın yıldızı transfer yalanı nedeniyle hesaplaşıyor

Bundesliga
VfB Stuttgart - FC Köln
VfB Stuttgart
FC Köln

Ermedin Demirovic, geride kalan yaz transfer döneminin sürekli konuşulan isimlerinden biriydi. VfB Stuttgart'ın cuma akşamı 1. FC Köln'ü yenmesinin ardından Boşnak golcü, bir "yalanı" ortadan kaldırdı.

"Adıma yeniden saygı kazandırmayı kafaya koydum. Son dönemde benim hakkımda çok ama çok fazla konuşuldu", dedi Demirovic. "Satış adayı olduğum söylendi. Şimdi burada olduğumu gösterebildim. Ve kulüp bulamayan bir oyuncu olmadığımı."

Yaz aylarında, Demirovic'in VfB'de satış listesinde olduğu yönünde haberler çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun uygun teklifler gelmesi halinde gönderilebileceği ve teknik direktör Sebastian Hoeneß'in de transferine onay verdiği öne sürüldü.

Hoeneß, bu tür bir anlatıya temmuz ayında zaten sert şekilde karşı çıkmıştı. 44 yaşındaki teknik adam, "yazılan bazı şeyler karşısında rahatsız olduğunu ve açıkçası öfkelendiğini" ifade etmişti. Ayrıca Demirovic'e açık şekilde sahip çıktı: "Benim hedefim, VfB'de her zaman en iyi oyunculara sahip olmak ve Medo da bizim en iyi oyuncularımızdan biri."

Demirovic, cuma akşamı itiraf ettiği üzere, hakkında çıkan bu tür haberler ve spekülasyonlar nedeniyle "uykusuz geceler" geçirdi. "Daha antrenman kampındayken hocanın beni satmak istediğine dair bir yalan yayıldı. Bunu hızlıca açıklığa kavuşturduk."

Demirovic iç yüzünü anlattı: "Bu kadar mı istenmiyorum?"

Buna rağmen, Hoeneß'in açıklamasına ve kendisinin VfB'ye net bağlılığına karşın spekülasyonlar durmayınca kendi kendini sorguladığını söyledi. Demirovic, daha birkaç hafta önceki ruh haline dair şu sözlerle içini açtı: "Bir noktadan sonra insan kendine şunu soruyor: 'Gerçekten etrafa bakmak mı gerekiyor? Bu kadar mı istenmiyorum?'"

Galatasaray'ın güçlü santrfora büyük ilgi gösterdiği söyleniyordu, ancak bir transfer aslında gündemde değildi. "Şu anda dışarıda çok daha iyi bir şey yok", diyor Demirovic. "Hoca, yaptığımız konuşmalarda bana önemli olduğum hissini verdi. Sonra da hocaya başka bir seçenek bırakmadım ve VfB'de kalacağımı söyledim."

Köln'e karşı iç sahadaki galibiyette Demirovic, 70. dakikada Deniz Undav'ın yerine oyuna girdi ve beş dakika sonra ikinci yarıda tehlikeli olan konuklar karşısında skoru belirleyen 3-0 golünü attı. Sonunda Stuttgart ekibi 4-1 (1-0) kazandı ve böylece Bayern Münih deplasmanındaki 1-5'lik açılış yenilgisini telafi etti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin