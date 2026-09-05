"Evde uykusuz gecelerdi": VfB Stuttgart'ın yıldızı transfer yalanı nedeniyle hesaplaşıyor

"Adıma yeniden saygı kazandırmayı kafaya koydum. Son dönemde benim hakkımda çok ama çok fazla konuşuldu", dedi Demirovic. "Satış adayı olduğum söylendi. Şimdi burada olduğumu gösterebildim. Ve kulüp bulamayan bir oyuncu olmadığımı."

Yaz aylarında, Demirovic'in VfB'de satış listesinde olduğu yönünde haberler çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun uygun teklifler gelmesi halinde gönderilebileceği ve teknik direktör Sebastian Hoeneß'in de transferine onay verdiği öne sürüldü.

Hoeneß, bu tür bir anlatıya temmuz ayında zaten sert şekilde karşı çıkmıştı. 44 yaşındaki teknik adam, "yazılan bazı şeyler karşısında rahatsız olduğunu ve açıkçası öfkelendiğini" ifade etmişti. Ayrıca Demirovic'e açık şekilde sahip çıktı: "Benim hedefim, VfB'de her zaman en iyi oyunculara sahip olmak ve Medo da bizim en iyi oyuncularımızdan biri."

Demirovic, cuma akşamı itiraf ettiği üzere, hakkında çıkan bu tür haberler ve spekülasyonlar nedeniyle "uykusuz geceler" geçirdi. "Daha antrenman kampındayken hocanın beni satmak istediğine dair bir yalan yayıldı. Bunu hızlıca açıklığa kavuşturduk."

Demirovic iç yüzünü anlattı: "Bu kadar mı istenmiyorum?"

Buna rağmen, Hoeneß'in açıklamasına ve kendisinin VfB'ye net bağlılığına karşın spekülasyonlar durmayınca kendi kendini sorguladığını söyledi. Demirovic, daha birkaç hafta önceki ruh haline dair şu sözlerle içini açtı: "Bir noktadan sonra insan kendine şunu soruyor: 'Gerçekten etrafa bakmak mı gerekiyor? Bu kadar mı istenmiyorum?'"

Galatasaray'ın güçlü santrfora büyük ilgi gösterdiği söyleniyordu, ancak bir transfer aslında gündemde değildi. "Şu anda dışarıda çok daha iyi bir şey yok", diyor Demirovic. "Hoca, yaptığımız konuşmalarda bana önemli olduğum hissini verdi. Sonra da hocaya başka bir seçenek bırakmadım ve VfB'de kalacağımı söyledim."

Köln'e karşı iç sahadaki galibiyette Demirovic, 70. dakikada Deniz Undav'ın yerine oyuna girdi ve beş dakika sonra ikinci yarıda tehlikeli olan konuklar karşısında skoru belirleyen 3-0 golünü attı. Sonunda Stuttgart ekibi 4-1 (1-0) kazandı ve böylece Bayern Münih deplasmanındaki 1-5'lik açılış yenilgisini telafi etti.