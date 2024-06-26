EURO 2024'te 4 takım grubu aynı puanda bitirdi!

EURO 2024'te E dört takım grubu aynı puanda bitirdi, turlayanları averaj belirledi.

Ukrayna turnuvaya veda etti

Belçika, Fransa ile eşleşti

Dört takım grubu aynı puanda bitirdi

NE OLDU? EURO 2024'te E grubunda Ukrayna, Belçika, Romanya, Slovakya grup aşamasını aynı puanda tamamladı. Grupta oynanan son maçlarda Ukrayna ile Belçika golsüz berabere kalırken Slovakya ile Romanya karşılaşması 1-1 sona erdi. Böylece bütün takımlar grubu dört puanla tamamladı.

GRUP NASIL SONUÇLANDI? 1 averajı olan Romanya gol fazlası olduğu için grubu lider tamamladı. 1 averajı olan Belçika ise grubu ikinci bitirerek tur atladı. 0 averajı bulunan Slovakya en iyi üçüncüler arasından turlamayı başardı. -2 averajı olan Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

DAHA FAZLASI: E grubunda ikinci sırayı alan Belçika, son 16 turunda Fransa ile eşleşti. Ukrayna ise dört puan almasına rağmen gruptan çıkamadı.