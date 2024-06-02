EURO 2024 resmi şarkısı belli oldu!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi şarkısı "Fire" (Ateş) oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'te heyecan her turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da resmi şarkıyla daha da artacak.

MEDUZA, ABD'li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony, EURO 2024 resmi şarkısını seslendirmek için bir araya geldi. EURO 2024 ruhunun turnuva boyunca yankılanmasını sağlayacak "Fire", 10 Mayıs itibarıyla dijital platformlarda yayımlandı.

Ayrıca UEFA, şarkıdan ilham alarak başlattığı "#LightYourFire" sosyal medya kampanyası sayesinde taraftarlara EURO 2024 final bileti kazanma şansı sunacak.

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NE SÖYLENDİ? UEFA EURO 2024 Turnuva Direktörü Philipp Lahm, organizasyon sırasında Avrupa'nın çeşitliliğini ve birliktelik duygusunu güçlendirmek istediklerini belirterek, "Futbol ve müzik, insanları birleştirme gücüne sahip. EURO 1996'yı düşündüğümde kafamda turnuvanın şarkısı "Football's coming home" (Futbolun eve dönüşü) oluyor. İyi futbol ve güzel müzik, EURO 2024 sırasında Fire şarkısıyla bizi yaz boyunca taşımalı." diye konuştu.

SIRADA NE VAR? MEDUZA, OneRepublic ve Leony, EURO 2024 final karşılaşması öncesi canlı performans sergileyecek. Turnuvanın kapanış töreni, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçı öncesinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler, tören sırasında EURO 2024 resmi şarkısını, sanatçıların canlı performansıyla dinleme şansına sahip olacak.