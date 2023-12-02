EURO 2024 grupları: Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın rakipleri kim?

Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası öncesi gerçekleşen kura çekiminde Türkiye, İngiltere, Almanya ve daha fazla birçok ülkenin rakibi belli oldu.

EURO 2024, 14 Haziran'da başlayacak

Kura çekimi Almanya'da gerçekleşti

Ülkelerin rakipleri belli oldu

NE OLDU? Futbolseverler bu yaz liglerin bittiğine üzülmeyecek zira 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası heyecanlı bir turnuvaya sahne olacak. Almanya'da düzenlenen turnuvanın ilk maçı, Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynanacak. EURO 2024 öncesi, ülkelerin gruplarını belirlemek için Almanya'nın Hamburg kentinde kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye'nin de rakipleri belli oldu.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM? F Grubu: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off C kazananı (Gürcistan, Lüksemburg, Kazakistan, Yunanistan)

DİĞER TAKIMLARIN GRUPLARI NASIL? A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

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B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A kazananı

E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B kazananı

TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ NASIL? A Milli Takım turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran'da Dortmund'da C Yolu'ndan gelecek rakibiyle yapacak. Milliler gruptaki ikinci maçında 21 Haziran'da yine Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grup etabında son maçını 26 Haziran'da Hamburg'da Çekya'ya karşı oynayacak.