Euro 2024 elemelerinde torbalar açıklandı: Türkiye'nin elemelerde muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün eleme gruplarına katılacak takımların torbalarını açıkladı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri için muhtemel rakipleri belli oldu. Uluslar Ligi'nde milli takımların güncel sıralamasına göre yapılan düzenlemelerin ardından, torbalar belirlendi. Türkiye 4. torbada yer aldı.
Açıklanan takımlar 9 Eylül Pazar günü Almanya, Frankfurt'ta düzenlenecek kura çekimine katılacak. Elemeler 23-25 Mart 2023’te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.
Kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde belirlendi:
1.Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.
3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.
4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.
5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Beyaz Rusya, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.
6.Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.