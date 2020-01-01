EURO 2020'nin ismi değiştirilmeyecek

UEFA, 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın EURO 2020 ismiyle oynanacağını açıkladı.

UEFA'ya üye 55 federasyonun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesine karar verilmişti.

UEFA, bugün yaptığı açıklamayla 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun isminin EURO 2020 olarak kalacağını duyurdu.

Gelecek yaz düzenlenecek turnuvanın daha önce belirlenen formatıyla devam edeceği ve ev sahipliği yapacak 12 ülkenin değiştirilmeyeceği belirtildi.

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turnuvada A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve ile mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi ve 'ni de süresiz askıya alan UEFA'nın açıklamasında yer alan diğer önemli detaylar şu şekilde:

" Futbolun ne zaman tekrar oynanmaya başlanacağını söylemek için çok erken. UEFA olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatlarına uymaya devam ediyoruz. Amacımız 30 Haziran 2020 tarihine kadar bütün organizasyonları bitirmek. Ancak önceliğimiz futbol dünyasındaki insanların sağlığını tehlikeye atmamak. EURO 2020'nin dışında Uluslar Ligi Finalleri, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası ve Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası da 2021 yılına ertelenmiştir"