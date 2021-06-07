Eleme aşamalarında kullanılmayan VAR teknolojisinin turnuvada kullanıp, kullanılmayacağı merak ediliyor.

Kullanılmaya başladığından beri kimi zaman eleştirilen kimi zaman da adaleti sağladığı söylenen Video Asistan Hakem Sistemi (VAR) dünya futboluna kendisine kabul ettirdi.

Peki yakında başlayacak olan Euro 2020'de VAR kullanılacak mı? Evet, Euro 2020'de VAR kullanılacak.

UEFA, Avrupa Şampiyonası'dan VAR'da görev yapması için 22 video maç yetkilisi atadı. VAR'da görev yapacak görevlilerin tamamı İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde görev yapacak.

Euro 2020'de oynanacak 51 maçın tamamında VAR ile birlikte bir video yardımcı hakem ve bir de ofsayt video yardımcı hakem görev alacak.

UEFA'nın genel merkezinde iki oda kuruldu. VAR'da görev yapacak kişilere turnuva öncesi brifingler verildi.

Roberto Rosetti neler söyledi?

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Rosetti, Euro 2020 öncesi VAR ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Nyon'daki kurulumdan çok memnunuz, tüm testlerimiz sorunsuz geçti. VAR sisteminin Euro 2020'de büyük fayda sağlayacağından eminiz ve VAR görevlilerimizin dünyanın en iyileri olduğuna inanıyoruz.

"Amacımız, VAR'ların dikkatli, net olması ve müdahalelerinde tutarlılık göstermesidir. UEFA bu projeye çok inanıyor. Amaç sadece hakemlere yardımcı olmak değil, futbola da yardımcı olmaktır. Sonuçlardan çok memnunuz ve sistemi geliştirmek için çok çalışıyoruz.

Euro 2020 elemelerinde neden VAR kullanılmadı?

Daha önce VAR'ın daha önce eleme aşamalarında kullanılmayacağına karar verilmişti.

VAR ve gol teknolojisinin olmaması, elemeler sırasında, özellikle de Cristiano Ronaldo'nun attığı golün geçerli sayılmaması sonrasında tartışmalara neden olmuştu.