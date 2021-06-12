Euro 2020'de bugün hangi maçlar var? (12 Haziran)

Euro 2020'de bugün (12 Haziran) Galler - İsviçre, Danimarka - Finlandiya ve Belçika - Rusya karşılaşmaları oynanacak.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye - İtalya karşılaşmasıyla başlayan Euro 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün turnuvada A ve B gruplarında üç karşılaşma daha oynanacak.

Galler - İsviçre | 16:00 | TRT 1

Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler ile İsviçre günün ilk maçında saat 16:00'da karşı karşıya gelecek. Saat 16:00'da başlayacak olan mücadele Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

Galler ile İsviçre, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde daha önce hiç karşılaşmadı. Bugüne kadar farklı organizasyonlarda yedi kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan yedi maçın beşini İsviçre kazanırken iki maçta da Galler kazandı.

İki takım en son Ekim 2011^de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştı ve mücadele Galler'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Danimarka - Finlandiya | 19:00 | TRT 1

Günün ikinci maçında ise, Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. B Grubu'nun ilk maçı Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise, Gary Beswick ile Adam Nunn yapacak.

Danimarka ile Finlandiya ilk kez bir büyük turnuvada karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında 2011 yılında oynanan son mücadeleyi Danimarka 2-1 kazandı.

Belçika - Rusya | 22:00 | TRT 1

B Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise, Belçika ile Rusya karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek. İspanyol hakemin yardımcılıklarını ise, Pau Cebrian ile Roberto Diaz yapacak.

Belçika ile Rusya, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ekip eleme aşamasında da aynı grupta yer almış ve karşılaşmaları ise 4-1 ve 3-1 Belçika kazanmıştı.