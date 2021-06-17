Euro 2020 şampiyonu ne kadar para kazanacak?

24 takımın mücadele ettiği Euro 2020, şampiyona tarihinde en fazla para ödülünün dağıtıldığı turnuva olacak.

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden takımlar elde ettikleri sonuçlara göre performansa dayalı bir sistem üzerinden ödüllendirilecek.

Takımlara grup aşamasında her galibiyet için 1 milyon euro, beraberlikler için ise 500 bin euro verilecek.

Grup aşamasının ardından ödül miktarı her basamakta biraz daha artacak.Son 16’ya kalan takımlar 1,5 milyon euro’yu cebine koyarken, çeyrek finale yükselmenin ödülü 2,5 milyon euro. Yarı finaldeki takımlara 4 milyon euro ödenirken, Wembley’deki finalde boy göstermenin ödülü 5 milyon euro.

Şampiyonun kazancı 31 milyon euro'yu bulabilir

Turnuvayı kazanan takım ise ekstra 3 milyon euro ödülün sahibi olacak. Şampiyonun kasasına koyacağı ödül miktarı, grup maçlarında alacağı sonuçlara göre 31 milyon euro’ya ulaşabilir.

Avrupa Şampiyonası’nda toplam 331 milyon euro para ödülü dağıtılacak.

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Pandemi etkisi

Pandemi öncesi yapılan tahminlerde toplam para ödülünün 370 milyon euro’yu bulması bekleniyordu. Ancak Covid-19’un futbol ekonomine yaptığı olumsuz etki Euro 2020 üzerinde de kendisini gösterdi.

Yine de bu miktar turnuva tarihinin en büyük ödül havuzunu oluşturuyor. Euro 2016’da 301 milyon euro olan toplam ödül, Euro 2012’de ise 196 milyon euro’ydu.

Euro 2020’nin ödül havuzu, beş yıl önce düzenlenen turnuvaya göre %10’luk bir artış gösterdi.