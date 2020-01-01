EURO 2020 koronavirüs nedeniyle iptal edilecek mi?

Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020, koronavirüs nedeniyle tehlike altında. İşte bilmeniz gerekenler...

“İyimser olmaya çalışalım."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Amsterdam'da düzenlenen olağan kongrede bu açıklamayı yaptı.

Koronavirüs, diğer adıyla Covid-19'dan bahsediyordu. Dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılan hastalık, bu yaz Avrupa genelinde gerçekleştirilecek olan EURO 2020'yi tehdit ediyor.

Daha fazla takım

"Bu durumla ilgili tedbirleri alıyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyorum." diyor Ceferin.

"Ne denli büyük endişelerimizin olduğunu bilmiyorsunuz. Güvenlik endişelerimiz var, politik istikrarsızlıklar var, bir de bu virüs var. İyimser olmaya çalışalım. En kötü senaryoları düşünmeyelim - onun için daha zaman var."

Fakat virüs halihazırda futbolu derinden etkiliyor. Birçok üst düzey turnuva bu hastalık nedeniyle maçları erteliyor hatta bazı liglerin askıya alınması bile gündemde. Sadece futbol da değil, pek çok spor dalı aynı problemden muzdarip.

Dolayısıyla o en kötü senaryoları sonra değil, şimdi düşünmek gerek..

İçindekiler

EURO 2020 iptal edilecek mi?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nun iptal edilip edilmeyeceği henüz net değil fakat UEFA bu konuda bir karara varmak zorunda kalacak.

UEFA turnuvanın oynanacağı konusunda iyimser. Kurumun genel sekreterliğini yapan Theodore Theodoridis, duruma vaka bazlı yaklaşacaklarını açıkladı.

"Bundan üç dört ay sonra neler olacağına yönelik spekülasyon yapmayacağız. Bu durumla ilgili gerekli aksiyonları Dünya Sağlık Örgütü'yle ve hükümetlerle temasa geçerek alıyoruz. Durumun farkındayız ama aşırı tepki vermiyoruz. Bir iletişim ağımız var."

Virüsün bu hızla yayılması devam ederse turnuvanın bir şekilde bundan etkilenmeme ihtimali yok ama bu duruma haftalık bir bazda yaklaşım gösterilecek.

İrlanda'daki University College Cork'ta Epidemiyoloji ve Kamu Sağlığı bölüm başkanı olan Prof. Dr. Ivan Perry, EURO 2020'yle ilgili ilgili kararın mayıs ayının ortasında alınabileceğini düşünüyor.

"Bu tip kararlar alınırken birçok farklı faktör değerlendiriliyor. Mayıs ya da haziranı bırakın, bir sonraki ay neler olacağına dair büyük bir özgüvenle konuşan herhangi bir insanın bir salgına dair pek bir şey bilmediğinden emin olabilirsiniz.

"Bu aşamada haziran ayının ortasında neler olacağını söylemek imkansız. Bu virüsle ilgili her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz ama hâlâ bilmediğimiz çok şey var."

EURO 2020'yle ilgili en kötü senaryo, UEFA'nın turnuvayı iptal etmekten başka bir çaresinin kalmaması. Bu, Avrupa'daki yetkililerin Covid-19 virüsünü kontrol altına alamaması durumunda ortaya çıkması muhtemel durum.

Böyle bir durum ortaya çıkarsa bundan binlerce insan etkilenecek ve finansal olarak da büyük sonuçlar doğacak.

Turnuvanın Haziran-Temmuz 2021'e ertelenmesi bu etkileri azaltabilir fakat halihazırda bu yaz için yapılan planlar suya düşecek ve gelecek sezonki futbol fikstürü de sıkışacak.

Gelecek yıl Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası da düzenleniyor ve organizasyon 11 Temmuz - 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üst üste iki büyük UEFA organizasyonu lojistik anlamda büyük baş ağrısı demek.

We are eight weeks into this #COVID19 outbreak: yet we have identified the virus, we have the genetic sequence, PCR & serological assay in use. This wealth of knowledge is unprecedented for a new disease.#coronavirus pic.twitter.com/dNAlepnEek — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 5, 2020

EURO 2020'ye dair en iyi senaryo ise maçların planlandığı gibi oynatılması ama sınırlamaların getirilmesi.

Örneğin farklı ülkelerdeki bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verilebilir ki bu yöntem halihazırda başta olmak üzere bazı spor organizasyonlarında uygulanıyor.

Maçların bu şekilde oynanması taraftarlar için ideal olmasa da en azından turnuvanın planlandığı tarihlerde oynanması ve UEFA'nın, TV yayıncılarının ve maçları evden izleyecek olanların mutlu olması demek.

UEFA mart ayının sonundaki elemeleri play-off maçlarını planlandığı tarihlerde oynatacak.

Fakat bu maçların bazıları da seyircisiz bir şekilde oynatılabilir.

En başa dön

EURO 2020'nin neden iptal edilme ihtimali var?

Euro 2020'nin iptal edilme ihtimali var çünkü dünya çapında hükümetler Covid-19 virüsünün yayılmasını azaltmak ve ölüm oranlarını düşürmek için radikal tedbirler alıyorlar.

Halihazırda böyle tedbirler alınıyorken, 12 farklı ülkedeki 12 şehirde düzenlenecek olan UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, bu tedbirler için ideal bir ortam oluşturmuyor.

Prof. Dr. Perry konuyla ilgili "Bir salgını önlemeye yönelik ilk eylem, kontrol altına alma çabasıdır. Bu şekilde yayılmanın azaltılması amaçlanıyor." diyor ve ekliyor:

"Sonrasında en azından salgının tepe noktasına ulaşmasından önce yeterince hazırlanabilmek için zaman kazanmaya çalışırsınız.

"En kötü senaryoda ise geniş çaplı bir salgın söz konusudur ve artık salgını azaltma çabasına girişirsiniz. Bu aşamada ciddi oranlarda insanlar hastalardır. Birçok insan süreci evinde geçirir ama küçük oranda hastalara tıbbi tesislerde bakmanız gerekmektedir."

Koronavirüs salgını Aralık 2019'da Çin'in Hubei bölgesinde başladı ve mart ayının ortası itibarıyla beş ayrı kıtada 100 binin üzerinde insana bulaştı ve 3 binin üzerinde insanı öldürdü.

Kitlesel organizasyonlar bu tip hastalıkların yayılmasında etkili oluyor çünkü çok sayıda insan birbirlerine çok yakın bir şekilde aynı alanda bulunuyorlar.

EURO 2020 de bu organizasyonlardan biri. Yüz binlerce insan farklı ülkelerden seyahat edecek, stadyumlarda, kamuya açık alanlarda, barlarda ve restoranlarda toplanacaklar.

"Bu konudaki endişeleri anlamak gerek. Binlerce insan bir organizasyon için bir araya gelecek, bunlardan bazıları herhangi bir semptom göstermeden bu virüsün taşıyıcısı olacaklar ve virüsü kalabalıklar içerisinde diğer insanlara yayacaklar. Sonra o insanlar belki de bu virüsten zarar görebilecek başka insanların yer aldığı alanlara gidecekler ve bunu onlara bulaştıracaklar." diyor Prof. Dr. Perry.

UEFA turnuvayı taraftar olmadan oynatma kararı almış olsa bile futbolcuların kendilerini ve ailelerini ilgilendiren sağlık riski nedeniyle organizasyonda yer almayı reddetme ihtimali de söz konusu.

Futbol dünyasında virüsten en ciddi etkilenen lig Serie A ve oyuncular birliği, ligin boykot edilmesi yönünde planlara sahip.

En başa dön

Ev sahibi ülkelerden hangileri koronavirüsten etkilenmiş durumda?

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 ülkenin tamamında koronavirüs vakaları tespit edildi.

Kıtada Covid-19'dan en ciddi şekilde etkilenen ülke İtalya. Bu UEFA açısından kötü haber çünkü turnuvanın açılış maçı İtalya ile A Milli Takımımız arasında 12 Haziran'da 'da oynanacak.

Vaka sayıları 'da artış gösteriyor. İspanya, ve İngiltere de şu ana dek yüzlerce vaka rapor etti.

Mart ayı itibarıyla , Azerbaycan, İrlanda, , Romanya ve Macaristan nispeten düşük sayıda vakaya sahipler.

En başa dön

Diğer büyük spor organizasyonları iptal ediliyor mu?

2020 yılında iptal edilmesi gündemde olan tek spor organizasyonu EURO 2020 değil.

Tokyo'da gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları'nın iptali çok kuvvetli bir ihtimal olarak konuşuluyor.

Olmpiyat oyunları temmuz ayının sonunda başlayacak ve organizatörler açısından hazırlanma süreci konusunda biraz daha vakit var.

Uluslararası Olmpiyat Komitesi (IOC) bu konudaki özgüvenli tavrını sürdürüyor ve oyunların iptal edilmeyeceğini söylüyor.

IOC Başkanı Thomas Bach mart ayında yaptığı açıklamada spekülasyonlara girmeyeceğini ve süreci her zamanki gibi yürüttüklerini söyledi.

Fakat iptalin ya da ertelenmenin güçlü bir ihtimal haline geldiği konusunda haberler de var.

'nın olimpiyatlar bakanı Seiko Hashimoto, oyunların yıl sonunda oynanması yönünde bir öneride bulundu.

Bazı büyük spor organzasyonları şimdiden iptal edildiler ya da ertelendiler. Grand Slamler dışında kalan en önemli tenis turnuvalarından Indian Wells bu yıl yapılmayacak.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Formula 1 Çin Grand Prix'si ve İtalya'nın olduğu Six Nations rugby maçları da gerçekleşmeyecek organizasyonlar arasında.

Ayrıca Roma ve Paris maratonlarının tarihleri 2020'nin sonlarına alındı.

En başa dön