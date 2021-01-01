Euro 2020 İngiltere'nin ev sahipliğinde oynanabilir

Nerede oynanacağı henüz kesinlik kazanmayan Euro 2020'nin İngiltere'nin ev sahipliğinde oynanma ihtimali her geçen gün artıyor.

Koronavirüs pandemisinden dolayı önümüzdeki yaza ertelenen Euro 2020'nin planlananın aksine tek bir ülkede oynaması gündeme gelirken, organizasyona ev sahipliği için en güçlü aday İngiltere oldu. Organizatörlerin turnuvayı farklı ülkelerde gerçekleştirme konusunda ısrarcı olmasına rağmen ülkelerin koronavirüs kısıtlamları bu planlamanın önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor.

UEFA'nın yürütme komitesinde yer alan ve Arnavutluk Futbol Federasyonu başkanlığı görevini de yürüten Armand Duka kararın UEFA'ya bağlı olmadığını ifade ederken, "Bu konuda söz sahibi olan tek kurum UEFA değil. Her ülkenin farklı pandemi kısıtlamaları var ve bu kısıtlamalardan ötürü turnuvayı farklı ülkelerde düzenlemek mümkün olmayabilir" ifadelerini kullandı.

En güçlü aday İngiltere

Euro 2020'de seyircilerin olup olmayacağı sorusu da büyük bir merak uyandırırken, kağıt üstündeki planlamalar statlara seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci almak şeklinde hazırlanıyor. 21 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girecek olan İngiltere'nin yüzde 50 kapasiteyle seyircili maçlar için uygun bir alternatif olması İngiltere'yi en güçlü aday haline getiriyor.

Aşılamada ilk sıradalar

Koronavirüse karşı aşı politikası çerçevesinde nüfusunun yüzde 27'sini aşılamayı başaran İngiltere bu anlamda da bütün Avrupa'daki en iyi orana sahip. Nüfusunun yüzde 6'sı aşı olan Almanya'ya oranla çok daha iyi bir durumda olan İngiltere'nin normalleşme sürecine en hızlı geçiş yapan ülke olması bekleniyor.

17 Mayıs'tan itibaren maçlara 10 bine kadar seyirci alacak olan İngiltere'de spor müsabakalarının 21 Haziran'dan itibaren tam kapasiteyle gerçekleşmesi planlanıyor. Bu da 11 Temmuz'da yapılacak ve kimlerin oynayacağı merakla beklenen Euro 2020 finalinin tribünde 90 bin seyirciyle oynayabileceği anlamına geliyor.



