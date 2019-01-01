EURO 2020 finallerinin bilet satışı başladı

EURO 2020 finallerinin bilet satışının başladığı duyuruldu

UEFA'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran-12 Temmuz 2020'de düzenlenecek organizasyon için bugün başlayan bilet satışlarına büyük ilgi olduğu ve ilk saat içinde 109 ülkeden 300 binin üzerinde başvuru geldiği belirtildi.

, Azerbaycan, , , İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve 'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonu yerinden izlemek isteyenler, internet sitesinden başvuru yapacak.

12 Temmuz'a kadar devam edecek başvurularda, organizasyon rekoru 3 milyon biletin satılması planlanıyor. Bilet fiyatları, 30 ile 945 euro arasında değişiyor.