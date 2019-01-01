Avrupa Şampiyonası Eleme

EURO 2020 elemelerinde heyecan devam ediyor

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Euro 2020 elemelerine perşembe günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları 10 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

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Elemelerin 7. haftasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu

19.00 Belarus-Estonya

21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda

E Grubu

21.45 Hırvatistan-Macaristan

21.45 Slovakya-Galler

G Grubu

21.45 Avusturya-İsrail

21.45 Letonya-Polonya

21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya

I Grubu

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17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Rusya-İskoçya

21.45 Belçika-San Marino

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