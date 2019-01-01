Euro 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları (15 Ekim 2019)

İsviçre'nin İrlanda'yı yendiği D Grubu'nda işler karıştı. Son maçlar öncesinde grupta üç takımın finallere kalma mücadelesi bulunuyor.

Elemeleri'nin 8. maç haftası tüm gruplarda sıralamaların biraz olsun netleşmesini sağladı.

D Grubu

D Grubu'nda iki maç vardı. Gürcistan, Cebelitarık deplasmanından 3-2 galip ayrılırken puanını 8'e yükseltti. Cebelitarık ise puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

İsviçre ise İrlanda Cumhuriyeti'ni sahasında 2-0 mağlup ederek, rakibiyle arasındaki puan farkını bire düşürdü. İsviçre'nin aynı zamanda rakibine göre bir maç eksiği bulunuyor.

F Grubu

F Grubu'nda üç maç oynandı.

Romanya ile Norveç arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Romanya üçüncü sırada, 11'e yükselten Norveç ise dördüncü sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Faroe Adaları, evinde konuk ettiği Malta'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını aldı ve averaj farkıyla sıralamada Malta'nın üstüne çıktı.

Gecenin merakla beklenen maçında ise İsveç, sahasında ağırladığı İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lider İspanya puanını 20'ye yükseltti ve finallere katılmayı garantiledi. İsveç ise 15 puanla ikinci sırada yer aldı.

G Grubu

G Grubu'nda oynanan tek maçta İsrail, sahasında Letonya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla İsrail 11 puana yükseldi ve grupta beşinci sırada yer aldı. Letonya ise sekizinci hafta sonunda puansız son sırada bulunuyor.

J Grubu

J Grubu'nda liderliği garantileyen İtalya, Liechtenstein deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve sekizde sekiz yaparak puanını 24'e yükseltti.

Finlandiya ise sahasında Ermenistan'ı 3-0 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkararak, son iki maç öncesi finallere kalmak adına büyük avantaj yakaladı.

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Grubun diğer maçında ise Yunanistan, 'i 2-1 yendi. Bu sonuçla Yunanistan 8 puana yükselirken, 10 puanda kalan Bosna-Hersek'in ise gruptan çıkma şansı mucizelere kaldı.