Euro 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları (14 Ekim 2019)

Ukrayna'nın lider olarak Euro 2020'yi garantilediği gecede Kosova aldığı galibiyetle elemelerin sürprizini yapmaya yaklaştı.

Elemeleri'nin 8. maç haftası tüm gruplarda sıralamaların biraz olsun netleşmesini sağladı. A Grubu'nda Kosova umutlarını devam ettirirken B Grubu'nda liderliğini garantiledi. İşte günün toplu sonuçları...

A Grubu

A Grubu'nda 2 maç vardı. Kosova, Karadağ'ı konuk etti, İngiltere ise Bulgaristan deplasmanına çıktı.

Vedat Muriqi'in de ağları sarstığı maçta Kosova, Karadağ'ı yenerek 6 maç sonunda 11. puanını aldı.

İngiltere, Bulgaristan deplasmanından 6-0'lık farklı galibiyetle dönerek 15 puanla liderliğe oturdu. Harry Kane 2 asist 1 gol, Barkley 2 gol 1 asistlik performansla yıldızlaştı.

Bu grupta ikinci sırada bulunan ve günü bay geçen Çekya'nın ise 12 puanı bulunuyor.

B Grubu

Gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olan , Ukrayna deplasmanından puansız döndü. Ev sahibi ekibin Yaremchuk ve Yarmolenko ile bulduğu gollere Portekiz Ronaldo ile cevap verdi. Juventuslu yıldız bu golle kariyerinin 700'ncü golünü kaydetti.

Diğer maçta Litvanya deplasmanındaydı. Adem Ljajic'in iki asistini golle sonuçlandıran Aleksandar Mitrovic maçın yıldzı oldu.

Sırbistan deplasmanda aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı ve 11 puanlı Portekiz'e yaklaştı. Ukrayna ise lider olarak Euro 2020'ye gitmeyi garantiledi.

H Grubu

'nin 'yla 1-1 berabere kaldığı maç sırasında üçüncü sıradaki İzlanda da Andorra'yı konuk etti. İskandinav ülkesi Arnor Sigurdsson ve Kolbeinn Sigthorssonun golleriyle 2-0'lık rahat bir galibiyet aldı.

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Grubun diğer maçında iddiasız iki ekip Moldova ile Anavutluk karşılaştı. Arnavutluk 4-0'lık farklı bir galibiyet alırken Akhisarspor forması terleten Sokol Cikalleshi perdeyi açan golü kaydetti.