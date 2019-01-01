Avrupa Şampiyonası Eleme

EURO 2020 elemelerinde 9. hafta başlıyor

Yorum()
getty Images
H Grubu'nda yer alan Türkiye, perşembe akşamı İzlanda'yı ağırlayacak. İşte program...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları perşembe günü başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. hafta maçları, 14-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 14 Kasım Perşembe saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı ağırlayacak.

Editörün Seçtikleri

Elemelerin 9. haftasında perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- A Grubu

22.45 İngiltere-Karadağ

22.45 Çekya-Kosova

- B Grubu

22.45 Sırbistan-Lüksemburg

22.45 Portekiz-Litvanya

- H Grubu

Haberin devamı aşağıda

20.00 Türkiye-İzlanda

22.45 Fransa-Moldova

22.45 Arnavutluk-Andorra

Kapat