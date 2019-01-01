EURO 2020 elemelerinde 9. hafta başlıyor
Yorum()
getty Images
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları perşembe günü başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. hafta maçları, 14-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, 14 Kasım Perşembe saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı ağırlayacak.
Elemelerin 9. haftasında perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
- A Grubu
22.45 İngiltere-Karadağ
22.45 Çekya-Kosova
- B Grubu
22.45 Sırbistan-Lüksemburg
22.45 Portekiz-Litvanya
- H Grubu
20.00 Türkiye-İzlanda
22.45 Fransa-Moldova
22.45 Arnavutluk-Andorra