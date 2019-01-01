Fransa'nın aday kadrosu açıklandı
Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden olan Fransa'da Teknik Direktör Didier Deschamps aday kadrosunu belirledi.
Fransa, 2 Haziran'da Bolivya ile bir özel maç yaptıktan sonra Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Türkiye, 11 Haziran'da ise Andorra'ya konuk olacak.
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Fransa Milli Takımı'nın bu üç maç için belirlenen 23 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kale: Hugo Lloris, Alphonse Areola, Benjamin Lecomte, Mike Maignan
Defans: Lucas Digne, Ferland Mendy, Raphael Varane, Leo Dubois, Benjamin Pavard, Kurt Zouma, Clement Lenglet, Samuel Umtiti
Orta Saha: Ngolo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele
Forvet: Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Thomas Lemar, Florian Thauvin