EURO 2020 aralık ayına ertelenebilir

UEFA, koronavirüs sebebiyle ertelenen Avrupa liglerinin yazın devam edebilmesi için EURO 2020'yi aralık ayına alabilir.

Koronavirüs salgını nedeniyle Premier Lig, , , , gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinin yanı sıra birçok lig ertelendi.

The Telegraph'ın haberine göre UEFA, bu liglerin yaz aylarında tamamlanabilmesi adına haziran ve temmuz ayları arasında oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı aralık ayına ertelemeyi planlıyor.

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UEFA, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgının ciddi boyutlara ulaşması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsü pandemi (küresel salgın) ilan etmesi üzerine toplantı kararı aldığını duyurmuştu.

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55 üye federasyonun yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri yetkilileri ile birlikte bir de FIFPro temsilcisi katılacağı bu toplantıda, başta EURO 2020 olmak üzere tüm UEFA organizasyonlarının durumu ele alınacak.

2021 yılının yaz aylarında turnuva olmayacak olması sebebiyle EURO 2020'nin o dönemde oynamasının tavsiye edileceği iddia edildi.