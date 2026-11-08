Florian Wirtz, Liverpool'un zor günler geçiren Crystal Palace karşısında deplasmanda kritik üç puanı almasının ardından takımının bitiriciliğini övdü. Gol atan Alman millî futbolcu, Andoni Iraola'nın öğrencilerinin Avrupa'daki hayal kırıklığından sonra toparlanarak Premier League'de ilk dört sıraya yükselmesine katkı sağladı.

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Wirtz, Liverpool'un fırsatları değerlendirmesine dikkat çekti

Liverpool'un hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz, takımının Selhurst Park'taki olgun performansının ardından oldukça keyifliydi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye ve Premier Lig'de Arsenal'a üst üste yenildikten sonra zorlu deplasman maçını etkileyici bir soğukkanlılıkla kazanmıştı.

Alman oyun kurucu, maç boyunca sürekli gol fırsatı bulmamış olsalar da son üçte birlik alanda yakaladıkları fırsatları değerlendirdiklerini belirtti. Wirtz, maç sonu değerlendirmesinde, “Bizim için iyi bir maçtı. Galibiyetten gerçekten mutluyum ve önemli olan tek şey bu. Kale önünde etkiliydik. Çok fazla net pozisyonumuz yoktu... Gerçi belki de vardı, bilmiyorum ama bana öyle gelmedi. Bu yüzden üç gol atmak her zaman iyidir. Savunmada da oldukça iyiydik, takım olarak iyi bir performans sergiledik” dedi.

Selhurst Park'ta kritik anda gelen gol

Liverpool, Selhurst Park'ta kaçırdığı fırsatlar nedeniyle Palace'ı cezalandırdı. Alexis Mac Allister, 40. dakikada iyi hazırlanmış bir serbest vuruş organizasyonunda attığı güzel kafa golüyle kilidi açtı. Bradley Barcola'nın hazırladığı pozisyonda Wirtz, ikinci yarının 14. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Alexander Isak ise sezonun yedinci lig golüyle maçın sonlarında üçüncü golü attı. Milos Kerkez'in faulünün ardından Eddie Nketiah'nın uzatma dakikalarında penaltıdan kaydettiği gol, ev sahibi ekip için teselli golü olarak kaldı.

Wirtz, ilk golün maçtaki psikolojik dengeyi değiştirmede ne kadar önemli olduğunu kabul etti. “Onların iptal edilen golünü de düşününce bu gerçekten önemliydi. Devre arasına girerken bize iyi bir ivme kazandırdı. Maçı bizim için biraz kolaylaştırdı ya da daha açık hâle getirdi. Gol atmak için iyi bir andı” dedi.

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Taktik talimatlar karşılığını verdi

Liverpool, bugünkü galibiyet sayesinde bu sezon Premier Lig'de deplasmanda 13 puana ulaştı. Bu, ligdeki diğer tüm takımlardan daha fazla. Ayrıca Liverpool, bir lig sezonundaki ilk beş deplasman maçından topladığı en yüksek puan sayısına da ulaşmış oldu.

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Wirtz, golünü anlatırken, “Boş alana hareketlenen Bradley'ye [Barcola] harika bir pas atıldı. Teknik direktör bize ceza sahasına girmemizi defalarca söylemişti ve sanırım orada üç oyuncumuz vardı. Neyse ki top bana geldi ve golü atabildim” dedi.

Palace'ın sıkıntıları ve Liverpool'un özgüveni

Liverpool galibiyeti kutlarken Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage için durum giderek zorlaşıyor. Palace, Premier Lig'de üst üste dördüncü yenilgisini alarak ligin son sırasına demir attı. Oliver Glasner'in yerine göreve gelmesinden bu yana alınabilecek 30 puanın yalnızca yedisini toplayan Sage, yoğun eleştirilerle karşı karşıya.

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Liverpool açısından bu galibiyet, atmosfer nasıl olursa olsun deplasmanda herkesle mücadele edebileceğine dair inancını pekiştirdi. Wirtz, Anfield dışındaki maçlara giderken takımın yaklaşımına değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Her zaman kendimize güveniyoruz çünkü nasıl bir takım olduğumuzu ve ne kadar kaliteli olduğumuzu biliyoruz. Deplasmanda oynamamızın önemi yok ama iç saha maçlarında kesinlikle daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var.”