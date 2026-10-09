Raphinha, bugün cuma günü yapılan Barcelona antrenmanına katılmadı ve kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam etti. Öte yandan kaleci Joan Garcia, yarın cumartesi günü İspanya Ligi'nde oynanacak Getafe maçı öncesinde ilk on bire dönmeye yaklaştı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Raphinha, İspanya Ligi'nin önümüzdeki haftasında oynanacak Barcelona-Getafe maçında yer almayacak. Bu maç, Katalan ekibinin 3 hafta süren bir aranın ardından lige dönüşüne sahne olacak.

Brezilyalı oyuncu, bugün cuma günü Tito Vilanova sahasında yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte yer almadı. Oyuncu, sağ uyluğunun arka kasında yaşadığı kas ödemi nedeniyle hafta boyunca antrenmanlara katılmamıştı.

Buna karşılık, Joan Garcia'nın ilk on bire dönüş şansı yüksek görünüyor. Kaleci, sağ dizinde hissettiği ağrılar nedeniyle ligin geçen haftasında Sevilla karşısında forma giyememişti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Barça'nın kalecisi perşembe gününden bu yana takımla birlikte antrenmanlara katılıyor ve kulüp içindeki beklentiler, maçlarda yeniden forma giyebileceği yönünde.

Hansi Flick, olası bir aksilik ihtimaline karşı, kaleci dörtlüsünü tamamlamak amacıyla B takımının kalecisi Max Bonfill'e yeniden başvurdu. Böylece dörtlüde, Sevilla karşısında Ramon Sanchez Pizjuan sahasında ilk on birde yer alan Dominik Livakovic ve Wojciech Szczesny de bulunuyor.









Diğer yandan Frenkie de Jong grupla birlikte çalışmayı sürdürüyor, ancak şimdiye kadar maçlara dönmesine izin verecek tıbbi onayı almaya yakın görünmüyor. Andreas Christensen ise takım arkadaşlarından ayrı olarak bireysel antrenman yaptı.

Danimarkalı savunmacı, 20 Eylül'de Sevilla karşılaşmasında sol uyluğun ön rektus kasında kas yırtığı yaşamıştı ve sahalardan birkaç hafta daha uzak kalması bekleniyor.



