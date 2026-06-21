Etkileyici bir eksiklik… Belçika, İran karşısında yıldızını kaybetti

Belçika milli takımının yıldızlarından birinin, bugün Pazar akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İran ile oynanacak beklenen maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Belçika Milli Takımı, açılış maçında Mısır ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. İran ise Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmıştı.

Belçika Milli Takımı’nın X sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, Jeremy Doku’nun hastalık nedeniyle İran ile oynanacak bir sonraki maçta kadroda yer almayacağı belirtildi.

Manchester City'nin yıldızı Doku'nun etrafında tartışmalar sürse de, o, teknik direktör Rudi Garcia'nın Dünya Kupası'nda güvendiği temel oyunculardan biri olarak görülüyor.

Duko, Reuters tarafından yayınlanan önceki açıklamalarında, önümüzdeki ayın ikinci haftasında gerçekleşecek olan ilk çocuğunun doğumunu kaçırmak istemediğini belirtmişti.

Duko, “Belçika Futbol Federasyonu’nun oyuncularını desteklediğini ve durumlarını anladığını biliyorum. Ne yapabileceğimize bakacağız” diye eklemişti.