Etienne Vaessen, Guatemala ile Surinam arasında oynanan Uluslar Ligi maçında (1-0) ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili FC Groningen'in internet sitesinde kapsamlı bir açıklama paylaştı.

Pazartesi gecesini salıya bağlayan saatlerde Guatemala - Surinam maçında ortalık karıştı. Ev sahibi ekip, Richonell Margaret'in hakem tarafından oyundan atılmasının ardından karşılaşmayı son dakikalarda 1-0 kazandı.

Son düdüğün ardından Vaessen'in Guatemala'nın çeşitli oyuncu ve görevlileriyle kavga ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Ayrıca sahayı terk ederken tribünlere müstehcen bir hareket de yaptı.

Kulübü FC Groningen'in internet sitesi aracılığıyla davranışlarına açıklık getirdi. “Sağduyulu olmalı ve oradan uzaklaşmalıydım. Ama takım arkadaşlarımı savundum ve bunun çok insani olduğunu düşünüyorum. Bir insana haksızlık yapıldığında ve buna karşı hiçbir müdahalede bulunulmadığında, insan olarak savunmasız kalırsınız.”

Vaessen'e göre iki ülkenin oyuncuları ve teknik heyetleri, ırkçılık nedeniyle maçın ardından doğrudan sahadan ayrılma konusunda anlaşmıştı. Hatta bir ara karşılaşmanın tatil edilmesi bile gündeme geldi. Guatemala oyuncuları da maç sırasında taraftarlarının davranışları için özür diledi.

Ancak Guatemala uzatma dakikalarında maçı kazanmayı başarınca atmosfer değişti. “Onlar bitime kısa süre kala galibiyet golünü attı ve son düdüğün ardından yine de uzun uzun seyirciyi alkışladılar. Biz de bunun hesabını sormaya gidince bize ‘shit country’ dediler ve itiş kakış başladı. Kendimizi kontrol etmeli ve bu durumdan uzak durmalıydık ama ne yazık ki bunu başaramadık.”

“İlk dakikadan itibaren provoke edildik ve bize akıl almaz derecede korkunç ırkçı şeyler bağırıldı. Sanki kaçamadığımız bir kafeste futbol oynuyorduk” dedi Vaessen.

Kaleci, sözlerini Groningen'e döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek tamamladı. Groningen, gelecek pazar Rotterdam'da Excelsior'a konuk olacak.