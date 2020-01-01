Etebo'nun Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Sarı Kırmızılılar, Stoke City'den satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiraladığı Etobo'nun alacağı ücreti açıkladı.

'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

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Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin, net 7.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

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Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."