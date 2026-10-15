Eşref Hakimi "Ballon d'Or" tartışmasına diplomatik bir açıklamayla dahil oldu

Paris Saint-Germain'in yıldızı Faslı Achraf Hakimi, adaylar arasında yer aldığı 2026 Ballon d'Or ödülü etrafındaki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ödüle aday gösterilen 30 futbolcudan oluşan listede, tek bir kulüpten, Paris Saint-Germain'den 10 oyuncu yer aldı.

Geçen sezon olduğu gibi Ballon d'Or ödülünün otuz adayı arasında yer alan Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé'nin ödülü kazanmasının (Hakimi'nin altıncı olduğu sezon) ardından her şeyden önce Paris Saint-Germain oyuncularından birinin ödülü almasını umuyor.

Paris Saint-Germain'in dün gece Manchester City'yi 4-2 yendiği maçın ardından "CBS" kanalına konuşan Faslı milli oyuncu, bu prestijli bireysel ödülü kazanmayı arzuladığını itiraf etti; ancak bunu bir takıntı haline getirmek istemediğini de belirtti.

Hakimi, "Paris Saint-Germain oyuncularından birinin bu ödülü Paris'e getirmesini ve taraftarlarla, takımla birlikte onu kutlamayı diliyorum" dedi.

Faslı futbolcu şöyle devam etti: "Kazanmayı istiyor muyum? Bu özel bir ödül, herkes kazanmak ister. Ama kazanmasam bile aday gösterilmiş olmaktan çok mutluyum. Benim için en önemlisi takım kupaları."