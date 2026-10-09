Eşref bin Ayad: Laporta, Messi'yi "Spotify Camp Nou"ya geri getirecek

Ünlü gazeteci Ashraf Bin Ayad, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesindeki bir yazısında, Barcelona başkanı Joan Laporta'nın, Arjantinli efsane Lionel Messi ile arasındaki anlaşmazlığı aşmak için bir fırsat önünde olduğunu değerlendiriyor.

Bu, kulüp tarihinin en büyük oyuncularından birine yakışır tarihi bir tören düzenlenmesiyle gerçekleşecek; Spotify Camp Nou stadının geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, anlaşmazlık sayfasının kapanmasına ve iki taraf arasındaki ilişkinin doğru yoluna geri dönmesine zemin hazırlayacak.

Ashraf Bin Ayad'ın İspanyol gazetedeki yazısı tam olarak şöyle:

Laporta zeki bir adam, herkes tarafından sevilmeyi arzuluyor. Basının eleştirilerini pek önemsemiyor, ancak bir taraftardan gelen olumsuz bir yorum onu öfkelendirmeye yetiyor. Öyle sade ve içten bir kişiliğe sahip ki bir gazeteciye yanıt vermeyi görmezden gelebilir, ama sokakta karşılaştığı bir taraftara yanıt vermeye özen gösterir. O, her zaman insanlar arasında sevilen biri olmayı sever; özellikle de kulüp başkanı olarak geçirdiği onca yılın ardından.

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Sonuçlar açısından takım en iyi seviyesini sergiliyor; transferlere gelince, Barcelona taraftarları bu sezon takıma katılan oyuncuların verimliliğinden büyük memnuniyet duyuyor. Yine de Joan Laporta'nın içinde sakladığı ve hakkında sessiz kaldığı bir mesele var; o da bir gün Lionel Messi ile olan kopukluğu sona erdirme çabası.

Messi'nin birkaç gün önce kendi ülkesinde onuruna düzenlenen törenin, Laporta'yı geleceği düşünmeye ittiğinden ve Spotify Camp Nou stadının geliştirme çalışmaları tamamen tamamlandığında orada benzer, hatta daha iyi bir törenin düzenlenmesinin önemini hayal etmesine yol açtığından hiç şüphem yok.









Joan ile Messi arasındaki ilişkide, her iki taraf da sonuna kadar kendi tutumunda ısrar edecek. Barcelona başkanı, kulüp için en iyisini yaptığını vurgulamaya devam edecek; Arjantinli yıldız ise 5 Ağustos 2021 gününü acıyla hatırlamayı sürdürecek.

Ancak tüm bunların ortasında, bir kulüp olarak Barcelona, işlerin doğru yoluna geri dönmesini ve üyelerin futbol tarihinin en iyi oyuncusunu tarihi bir alkışla alkışlama fırsatına kavuşmasını hak ediyor.

Yeni stadın tam anlamıyla tamamlanmasına yaklaşıldıkça Laporta'nın bunu gerçekleştirmeye çalışacağından zerre kadar şüphem yok. Bunu kendi tarzıyla yapacak, ama yaptığı işe daha büyük bir parıltı katacak şekilde yapacak. Çünkü Messi bu büyük kulübün temel bir parçası ve her zaman öyle kalacak.