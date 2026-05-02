ESPN, PSV oyuncusu Perisic'e gösterilen o sarı kartın ardındaki gerçek nedeni ortaya çıkardı

Ivan Perisic, Cumartesi akşamı PSV'nin Ajax'a karşı oynayacağı maçta sahada olmayacak, ancak yokluğu tartışmalara yol açıyor. Peter Bosz, önceki PEC Zwolle maçında kasıtlı olarak sarı kart görmüş gibi görünen Hırvat oyuncuyla bir anlaşmazlık olduğunu reddediyor. Teknik direktör, cezalı Perisic'in cumartesi günü "stadyumda olacağını" vurgularken, Hugo Borst ise bu dikkat çekici sarı kartın gerçek nedenini bildiğini iddia ediyor.

Ajax deplasmanı, Bosz için ayrıca özel bir anlam taşıyor. Teknik direktör, PSV'de 100. kez yedek kulübesinde yer alacak ve böylece kişisel bir dönüm noktasına ulaşacak. Kendisi bu duruma biraz mesafeli bakıyor.

"Bu kadar uzun süre dayanabileceğimi beklemiyordum," dedi Bosz, ESPN'e. Bir gülümsemeyle, birçok kez erken ayrılmak zorunda kaldığı teknik direktörlük kariyerine atıfta bulundu. "Bu işe başladığınızda bunu düşünmezsiniz, çünkü genellikle teknik direktör olarak kovulursunuz."

Perisic ile ilgili durum, bu hafta PEC Zwolle maçında gördüğü sarı kartın ardından gündeme geldi. Bu kart nedeniyle tecrübeli oyuncu, Amsterdam'daki maçta cezalı olacak. Bosz, Cuma günü PSV'nin basın toplantısında bu olayı kulüp içinde görüştüğünü belirtti.

Teknik direktöre göre bir çatışma söz konusu değil. Bosz, “Konuşulanlar, onunla benim aramda kalır” dedi. Ayrıca, yokluğuyla ilgili söylentileri de kesin bir dille yalanladı: Perisic, Johan Cruijff ArenA’da mevcut ve bu nedenle, bu hafta başında öne sürüldüğü gibi memleketi Hırvatistan’a gitmedi.

ESPN'deki De Eretribune programında Hugo Borst, Cumartesi akşamı Perisic'in kartı bilerek aldığını, çünkü küçük bir tıbbi müdahaleye girmesi gerektiği ve bu nedenle Ajax maçını zaten kaçıracağı için bir cezanın tecrübeli oyuncuya yarayacağını söyledi.