Kees Smit, cumartesi akşamı Feyenoord ile AZ arasındaki Eredivisie zirve maçını sakatlığı nedeniyle kaçırıyor ve bu durum ESPN stüdyosunda bir miktar eleştiriye yol açıyor. Özellikle Kees Kwakman, duruma büyük bir şaşkınlıkla tepki gösteriyor.

Smit, salı günü Bosna-Hersek ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesindeki ısınmada bir sakatlık yaşadı ve kadrodan çıkmak zorunda kaldı. Jong Oranje maçı sonunda 4-0 kazandı, ancak daha sonra Smit’in en az birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kwakman, ESPN’deki De Eretribune programında bunu anlaşılmaz olarak değerlendiriyor.

“Sonuçta bir oyuncu olarak her zaman kendin sorumlusun. Bu konuda doğru seçimleri kendin yapman gerekir”, diyerek söze başlıyor. “Ama artık her şey öyle takip ediliyor ki, herkes elinde bir iPad ile dolaşıyor. Sonra evinde Bosna-Hersek’e karşı oynuyorsun...”, diye iç çekiyor Kwakman; ancak asıl olarak eleştirisini Jong Oranje teknik ekibine yöneltiyor.

“O zaman Kees’e açıkça şunu söylersin: ‘Eğer biraz rahatsızlığın varsa, AZ’ye dön ve cumartesi günü De Kuip’te oynanacak maç için fit ol’. Bosna-Hersek’e karşı, arkadaşlar... Bunu Steur ve Van Bergen ile de hallederiz, değil mi? Evet, nitekim öyle de oldu.”

“Bunu gerçekten anlamıyorum”, diye devam ediyor sinirli Kwakman. “Elbette oyuncu olarak senin de sorumluluğun var, ama federasyon olarak da belli bir sorumluluğunuz bulunuyor. Smit bir süre sahalardan uzak kalmıştı ve onun Feyenoord deplasmanında oynaması, evinde Bosna-Hersek’e karşı oynamasından çok daha önemli. Şimdi durum daha da kötüleşti.”

AZ Teknik Direktörü Leeroy Echteld de Smit’in yokluğuna son derece üzülüyor, ancak bir an önce buna odaklanmayı bırakmaları gerektiğini söylüyor. “O ne yapması gerektiğini biliyor, biz de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. O öfkeyi şimdilik geride bırakıyorum”, ifadelerini kullanıyor.

Echteld bunu özellikle Smit için de bir ders anı olarak görüyor. “Evet, ben orada değildim (Jong Oranje’de, ed.), bu yüzden ona gerçekten nasıl hissettiğini soramadım. Ama Kees’e gerçekten derinlemesine sormanız gerekir, yoksa doğrudan oynayabileceğini söyler.”